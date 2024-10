Polícia registra três detenções por boca de urna em Cidade Ocidental

Até o início da tarde deste domingo (6/10), a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) havia prendido três pessoas por suspeita de crime de boca de urna no município de Cidade Ocidental.

Eleição em Cocalzinho de Goiás é marcada pelo silêncio do eleitor

Fiscal de urna é expulso por usar adesivo de candidato em Planaltina (GO)

Homem é preso em Luziânia ao ser flagrado oferecendo R$ 20 em troca de voto

De acordo com a delegada-chefe da delegacia de Cidade Ocidental, Dilamar Aparecida Castro, foi registrado "Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e os indivíduos permanecerão na delegacia até as 17h deste domingo".

Ela explicou que o crime de boca de urna é classificado como crime de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes de menor relevância, que têm pena máxima de até dois anos de cerceamento de liberdade ou multa.

As informações das ocorrências registradas no município serão atualizadas no fim da tarde, ao término da votação.