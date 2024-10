Quase 122 mil pessoas garantiram registros eleitorais em Águas Lindas

As eleições em Águas Lindas de Goiás tem participação normal do eleitorado neste domingo (6/10). Desde as primeiras horas do dia, votantes se dirigem às urnas para escolher o próximo prefeito e os vereadores.

Na Escola Municipal Professor Inivaldo Guedes da Silva, "santinhos" com fotos de candidatos, espalhados pela entrada, sujam o local em un dia de o calor intenso. A fiscal de urna Gabriela Silva, 26 anos, relatou que, pela a manhã, a participação de eleitores foi movimentada, e que, à tarde, o fluxo diminuiu. "Achei as eleições deste ano, no geral, bem tranquilas. Pelo menos aqui dentro, o movimento está controlado, com as pessoas respeitando", disse.

A cidade conta com 121.801 pessoas registradas para votar e distribuídas em 28 zonas eleitorais.

Os candidatos à prefeitura de Águas Lindas de Goiás são Doutor Klaus Pazlhaco (PSOL); Dr. Lucas Antonietti (União); Juraci Tesoura de Ouro (PSD); Otávio Rodrigues, (PODE); e Ribeiro do Tullio (PSDB).