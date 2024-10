Eleições em Formosa (GO): votantes sem título e troca de seções causam confusão

Sob um calor de 33°C, os moradores do município de Formosa (GO) compareceram aos colégios eleitorais, na manhã deste domingo (6/10), para escolher o prefeito e o vereador que devem representar a região na próxima gestão. Segundo a Polícia Federal, que realiza rondas nas áreas de maior movimentação, não houve, até o momento, registros de crimes eleitorais.

No entanto, ruas próximas ao Colégio Estadual Professora Maria Angélica de Oliveira, localizado no bairro de Formosinha, estão tomadas por santinhos. Prática é usada nos momentos próximos ao pleito, em locais de votação e em ruas próximas. A pena é detenção de seis meses a um ano, e há possibilidade de aplicação de pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, mais a multa.

Nas portas de seções do colégio, dois fiscais partidários — que acompanham a urna e todo e qualquer material referente à votação — foram advertidos por usarem adesivos com imagens de candidatos, prática proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a Justiça Eleitoral, os profissionais devem usar apenas o crachá com nome e sigla do partido político ou federação, sem nenhum tipo de propaganda eleitoral, sendo vedada a padronização do vestuário.

Questionado pela reportagem sobre o uso dos adesivos, o fiscal contou que foi orientado pelo partido a utilizá-los e que não tinha conhecimento sobre a proibição. O Correio tenta contato com o partido, que ainda não se manifestou.









Confusão

Apesar do clima de tranquilidade, alguns eleitores se confundiram no momento de se dirigirem às seções. A Escola Municipal Professora Maria Lícia de Castro Trindade transferiu as seções eleitorais localizadas no segundo andar do prédio para outra escola, com o fim de garantir maior acessibilidade aos votantes. São elas 253, 270, 273, 293, 324 e 333, agora presentes no Colégio Estadual Professora Maria Angélica de Oliveira.

Lorrayne Gonçalves, administradora do prédio do colégio estadual, contou que, mesmo com a divulgação prévia do mudança, muitos eleitores se confundiram e compareceram ao local de votação errado. "Além disso, muitas pessoas chegam ser qualquer documento, completamente perdidas quanto à votação", relatou.

Eleições em Formosa

A quase 80 km de distância de Brasília, Formosa conta com 78584 eleitores, distribuídos em 40 locais de votação. Ao cargo de prefeito, concorrem: Décio do Ideal (AVANTE); Delegada Fernanda (PP), Delegado Yasser (PV), Fábio Jr O Águia (PSDB), Simone Ribeiro (PL).