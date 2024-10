Mulher é esfaqueada dentro de local de votação em Aracaju 

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro, de 45, dentro de uma escola em Aracaju, durante as eleições municipais deste domingo (6/10). A vítima foi atingida nas costas e socorrida por pessoas que votavam no local. O homem, identificado como Lauriedson Santos de Almeida pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), foi baleado pela Polícia Militar.