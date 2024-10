Com quase 21 mil eleitores, Padre Bernardo tem eleições tranquilas

Uma eleição transcorrida na máxima tranquilidade foi configurada na cidade de Padre Bernardo (GO), que tem quase 21 mil eleitores entre a população de 35 mil habitantes. "Nenhuma ocorrência com urna problemática foi registrada, e inclusive o problema mais corriqueiro, com impressoras, não aconteceu", observa a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Souza Tavares.

Também não houve relato de flagrante de prisão, na quinta eleição que ela acompanha. "Um cuidado do TRE é de impedir aglomerações de eleitores. Mesmo isso foi pacificamente resolvido. aqueles que votaram vieram orientação de dispersar, quando algum grupo era formado. Sem tumulto, alguns poucos casos foram resolvidos na conversa", explicou Vanessa, sobre parte dos 14 locais de votação estruturados na cidade.

A situação final da eleição de prefeito em Padre Bernardo será conhecida já no primeiro turno. São três os candidatos aa prefeitura: um deles tenta reeleição, Joseleide Lázaro (União Brasil), enquanto há dois outros na disputa. Zé Matheus (Podemos) e Claudenio Teixeira (PDT).

Encerramento

Rogério Tomé de Souza, 41 anos, engenheiro civil deixou para o último momento o voto feito na cepmg Professor José Monteiro Lima (Colégio estadual da PM de Goiás), em Padre Bernardo. Segundo ele, sempre é um momento mais tranquilo. "Não tem fila. Acho que o pessoal veio mais cedo por causa do calor", opinou.

Eleitor Rogério Tomé de Souza, 41 anos, engenheiro civil (foto: Ricardo Daehn)

Como em outras ocasiões, por volta das 16h40, identificou-se tranquilamente, em completa ausência de fila. "A cidade é muito desenvolvida no agronegócio e o comércio agora começa a se desenvolver. Nisso, acho que a prefeitura deve ficar atenta e impulsionar o desenvolvimento. Creio que, de imediato, a prioridade seja a saúde. Há locais também que carecem de saneamento básico. Ao redor, há colegiados que merecem atenção. Há localidades com pontos deficitários nesse sentido, como se provam Monte Alto e Trajanópolis", disse, em relação à perspectiva de melhorias.