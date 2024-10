"Eleição tranquila", afirma juiz eleitoral de Águas Lindas de Goiás

A movimentação de auxiliares de serviços eleitorais foi intensa. O juiz eleitoral Rafael Cabral afirmou ao Correio que as eleições ocorreram de forma tranquila. "A eleição de hoje transcorreu bem. Já estamos trabalhando há meses em conjunto com as instituições — Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público e OAB —, todas acompanharam o pleito. São 17h45 agora, e ainda estamos finalizando a apuração", comentou.

Ele também destacou a atuação da Justiça Eleitoral, que garantiu a transparência do processo. "Recebemos todas as demandas trazidas pelos fiscais, diretores e coordenadores de colégios eleitorais. O pleito ocorreu de maneira correta e com total transparência", assegurou.

Águas Lindas de Goiás, com 121.801 eleitores registrados distribuídos em 28 zonas eleitorais, apresentou filas extensas em várias seções.

Candidatos

Os candidatos à prefeitura de Águas Lindas de Goiás são: Doutor Klaus Pazlhaço (PSOL), Dr. Lucas Antonietti (União), Juraci Tesoura de Ouro (PSD), Otávio Rodrigues (PODE) e Ribeiro do Tullio (PSDB).