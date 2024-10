Eleições: "irmã" de Brasília em Minas Gerais reelege prefeito; entenda

O município de Brasília de Minas (MG), localizado a 480 km de Brasília (DF), reelegeu o prefeito Dr. Marcos Vinícius (União) para os próximos quatro anos. O candidato obteve 48,74% dos votos válidos, o equivalente a 9.598 dos 19.693 apurados.

Marcos Vinícius venceu o Professor Geélison (MDB), que alcançou 7.046 votos (35,78%), Lucas Fantoni (PP), com 2.640 (13,41%), e Eduardo Gaia (Solidariedade), que obteve 409 votos (2,08%).

O município, que já se chamou apenas Brasília, cedeu o nome à futura capital do país quando esta foi transferida para o Planalto Central. O acordo foi firmado entre o então presidente Juscelino Kubitschek e o prefeito da cidade à época, Dr. Cassino.

Para preservar parte de sua identidade, a cidade, em 1962, por meio de uma lei, acrescentou “de Minas” ao seu nome, passando a ser oficialmente conhecida como Brasília de Minas ou, popularmente, “Brasilinha”.

Um dos termos do acordo previa a construção de uma estrada ligando Brasília de Minas à nova capital federal. No entanto, a obra nunca foi realizada.

