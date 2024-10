Parlamentares da bancada do DF comemoram eleição e preparam terreno para 2026

Com as eleições municipais de ontem, a reeleição de prefeitos e o surgimento de novos nomes para comandar as cidades do Entorno do Distrito Federal, a nova configuração política foi elogiada por parlamentares da bancada do DF no Congresso Nacional ouvidos pelo Correio, especialmente os de direita. Todos os 11 municípios que compõem a Região Metropolitana, elegeram prefeitos ligados ao centro-direita.

Nenhum dos municípios escolheu prefeitos de partidos de esquerda. Já os partidos de centro conquistaram as prefeituras dos outros sete municípios. Para o cientista político Arthur Reis, a direita saiu fortalecida dessas eleições, especialmente para os parlamentares da bancada que se envolveram diretamente na campanha municipal no Entorno. "Aqueles deputados e senadores que fizeram as escolhas corretas certamente sairão na frente, com uma base consolidada, considerando também que 37% dos eleitores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), por exemplo, ainda votam na capital federal", destacou.

Reis também enfatizou o impacto da polarização política. "O parlamentar que conseguiu se destacar e souber usar a polarização a seu favor estará em vantagem para 2026. Contudo, é fundamental conquistar os eleitores do próprio Distrito Federal, onde o cenário político está bastante aquecido para as eleições que ocorrerão daqui a dois anos", concluiu.

O Correio conversou com alguns parlamentares que integram a bancada do DF no Congresso Nacional. Veja o que eles pensam sobre o resultado das eleições municipais:

Senador Izalci Lucas (PSDB)

“As coisas foram perfeitas para a direita. Sempre dissemos em reuniões e comícios que 2026 passa por 2024, e que estas eleições seriam fundamentais, pois dependíamos do apoio dos prefeitos. Agora, com esses resultados, começa o caminho para 2026. Onde a esquerda governa, vemos um verdadeiro estrago. Estamos aguardando as próximas etapas, mas confiantes de que o cenário será cada vez mais favorável para nós em 2026. A partir de hoje, começamos a prever o que vai vir daqui dois anos.”

Deputado Gilvan Máximo (Republicanos)

“Os políticos do Entorno amadureceram muito ao longo dos anos, assim como o eleitorado. As cidades da região têm vida própria, mas ainda dependem bastante de Brasília, especialmente na área da saúde. Além disso, a maior parte da mão de obra que movimenta o comércio e ajuda no desenvolvimento da capital vem do Entorno. Temos muitos partidos de centro e direita atuando, com políticos experientes, testados e aprovados, que fizeram grandes mandatos. Para nós, o caminho começa a ser pavimentado com os resultados de hoje, pensando em 2026.”

Deputada Bia Kicis (PL)

“Estamos muito felizes com os resultados das eleições no Entorno. Conseguimos eleger nossa candidata em Formosa, a vereadora Simone Ribeiro, que se tornou a primeira mulher a assumir a prefeitura da cidade. Foi uma eleição belíssima, e lutamos muito por ela. Também tivemos sucesso em outras cidades, como Cabeceiras e Cristalina. Na capital, em Goiânia, também conseguimos. É uma super vitória para nós nesses locais. O resultado geral no Entorno é extremamente positivo para nós.”

Deputado Júlio César Ribeiro (Republicanos)

“O balanço que eu faço é muito produtivo. Praticamente em todas as cidades do Entorno tivemos êxito. A única exceção foi em Formosa, onde o candidato que apoiei não venceu. No restante, todos os que eu apoiei, graças a Deus, alcançaram a vitória. Então, o balanço é bem positivo, e, sem dúvida, tenho certeza de que, em 2026, contarei com o apoio da maioria dos prefeitos, já que nos dedicamos com muita força. Portanto, o resultado é muito positivo.”

