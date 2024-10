Veja quem foram os prefeitos eleitos no Entorno do Distrito Federal

As eleições nos municípios do Entorno do Distrito Federal em 2024 ficaram marcadas por uma onda de reeleições. Dos 11 municípios que integram a Região Metropolitana do DF, sete deram mais um mandato para os atuais prefeitos.

Em relação aos partidos, o melhor resultado ficou com o União Brasil, com cinco prefeituras. O Partido Liberal conquistou três prefeituras, o PP terá duas, enquanto o MDB ficou com uma. Nenhum partido de esquerda saiu vitorioso do pleito municipal.

Confira os vencedores nas eleições para prefeituras do Entorno:

Águas Lindas de Goiás

Eleito: Dr. Lucas (União Brasil)

83,08% — 73.971 votos

Prefeito reeleito

Cidade Ocidental

Eleito: Lulinha (PP)

63,87% — 21.444 votos

Prefeito reeleito

Cocalzinho

Eleito: Alessandro Barcelos (União Brasil)

68,16% — 9.282 votos

Prefeito reeleito

Cristalina

Eleito: Dr. Luis Otávio (PL)

69,89% — 19.375 votos

Formosa

Eleito: Simone Ribeiro (PL)

41,44% — 23.319 votos

Luziânia

Eleito: Diego Sorgatto (União Brasil)

75,32% — 72.478 votos

Prefeito reeleito

Novo Gama

Eleito: Carlinhos do Mangão (PL)

78,82% — 34.998 votos

Prefeito reeleito

Padre Bernardo

Eleito: Joseleide Lázaro (União Brasil)

47,81% — 7.732 votos

Prefeito reeleito

Planaltina de Goiás

Eleito: Delegado Cristiomário (PP)

69,78% — 33.748 votos

Prefeito reeleito

Santo Antônio do Descoberto

Eleito: Jéssica do Premium (União)

53,28% — 18.230 votos

Valparaíso de Goiás

Eleito: Marcus Vinicius (MDB)

61,28% — 40.232 votos