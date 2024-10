Ingresso para Água Mineral sofre reajuste a partir de 1º de novembro

Nesta segunda-feira (7/10), foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) que o valor do ingresso para acessar o Parque Nacional de Brasília terá reajuste a partir de 1º de novembro. O valor passará de R$ 18 para R$ 38 para estrangeiros. No caso dos moradores do Distrito Federal e entorno, será cobrado apenas meia-entrada, R$ 19.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), crianças de até 12 anos e idosos não pagam ingresso. O Correio entrou em contato com o instituto para saber os motivos dessa mudança.

Resposta do ICMBio

“A portaria de hoje apenas corrige o IPCA. Reajuste de R$ 1 (um real). Moradores do DF e entorno têm 50% de desconto. A partir de 1º de novembro, vão pagar R$ 19,00. Precisa mostrar comprovante de residência.

Aproveitamos para informar que hoje (7/10) as piscinas estão fechadas para limpeza. Amanhã (8/10), voltam ao normal. As trilhas seguem fechadas por motivo de segurança, ainda devido aos incêndios.”

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes