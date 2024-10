GDF prepara infraestrutura para a chegada da chuva nas cidades

A forma como o Governo do Distrito Federal está se preparando para a chegada das chuvas na capital foi destacada por Valter Casimiro, secretário de Obras do DF, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (7/10). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Arthur de Souza, o gestor também destacou o andamento das obras do Drenar-DF.

Um avanço nos serviços do sistema de escoamento de água, como a ligação das principais redes de drenagem em Vicente Pires e no Sol Nascente, é algo comemorado por Casimiro. “Estamos correndo para pavimentar os locais onde colocamos essas redes, porque, se não, a chuva acaba levando esse material”, pontuou.

Outro trabalho destacado pelo secretário é feito principalmente pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), que é a limpeza de todo o sistema de drenagem já existente. “A Novacap fez um contrato com equipamentos que fazem sucção e um robô que faz a verificação de todo o sistema para uma avaliação e para descobrir se há algo obstruído ou não. Caso haja algo de errado, é feito o reparo”, destacou.

Drenar-DF

Ainda no CB.Poder, Casimiro destacou a primeira fase do projeto Drenar-DF no Plano Piloto, na quadra 2, que vai da região do estádio, faz interligação com a rede antiga e leva até o tanque de detenção próximo ao Iate Clube. “Acreditamos que entregaremos em dezembro, e isso já vai trazer funcionalidade para o sistema de drenagem”, finalizou.

