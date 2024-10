Ônibus escolar faz manobra irregular e bate em carro, no Riacho Fundo

Um carro bateu na traseira de um ônibus escolar na QN 30, conjunto 2, no Riacho Fundo II, na manhã desta segunda-feira (7/10), por volta das 6h30. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e empenhou duas viaturas para atender a ocorrência.

O veículo envolvido, um Renault Clio prata, bateu no ônibus escolar, que estava sem passageiros no momento da colisão. O motorista do carro, de 40 anos, sofreu ferimentos leves no rosto e nas mãos, mas estava consciente e orientado. Após ser avaliado pelos socorristas, ele recusou ser levado ao hospital.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o acidente aconteceu quando o ônibus fez uma manobra irregular, acessando um retorno na contramão. Uma das faixas da rua precisou ser interditada para a realização do atendimento da ocorrência.

A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e realizou os procedimentos no local. A 29ª Delegacia de Polícia, investiga o caso.