CLDF promove semana de atividades em alusão aos direitos da pessoa idosa

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) promove, entre terça-feira (8/10) e quinta-feira (10/10), a 1ª Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento acontece das 8h às 17h e, durante os três dias, a programação vai incluir palestra e rodas de conversa sobre direitos e políticas públicas essenciais para a pessoa idosa. Além disso, haverá serviços de saúde com exames gratuitos, como aferição de pressão arterial e glicemia, e cuidados de beleza, como cortes de cabelo e manicure. Haverá ainda atividades recreativas e culturais, bem como suporte jurídico para tratar de questões que envolvem o bem-estar e a segurança legal dos idosos. As inscrições podem ser feitas neste link.

A iniciativa é da Procuradoria do Idoso da CLDF (PRO 60+). De acordo com o presidente da procuradoria, deputado Chico Vigilante (PT), a cerimônia será palco de ações voltadas à conscientização e à valorização do público da terceira idade. “O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre os direitos dos idosos, contribuindo para a melhora da qualidade de vida desse público, que ainda sofre com muito desrespeito e diversos tipos de violência. Essa primeira edição entrará para história e com certeza vai virar tradição na capital”, destacou o distrital.

“A semana representa um esforço contínuo da Pro60+ para fortalecer a rede de proteção e apoio aos idosos no Distrito Federal. A população pode contar conosco, continuaremos a promover outros eventos e atividades ao longo do ano com o mesmo propósito: defender os direitos dos idosos”, reforçou Vigilante.

Serviço

Evento: Primeira Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Data: 8 a 10 de outubro

Horário: das 8h às 17h

Local: Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)