Chuvas são registradas em Valparaíso, Gama e Santa Maria nesta segunda

Moradores do Valparaíso, Gama e Santa Maria comemoram a chuva que cai no começo da tarde desta segunda-feira (7/10). O Correio recebeu registros de chuva de Valparaíso, Gama, Santa Maria, 915 Norte, CA do Lago Norte, Noroeste, Sobradinho e Taquari. Nos vídeos os moradores agradecem a chegada da chuva para dar um alívio ao calor e à seca.

A professora Elizabeth Santos, 47, moradora do Valparaíso, estava em casa no momento que começou a chover. "Foi por volta das 14h que começou a chuva, e a sensação é de alívio. Foi uma chuva rápida, de aproximadamente 30 minutos, deixou o tempo mais abafado, mas é um sinal de esperança para que venham mais chuvas", comemorou.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a Deputada Distrital Jane Klebia do Nascimento (MDB), comemora a chuva que vai na região de Sobradinho. "Finalmente a boa e velha chuva caindo em Sobradinho", comemorou em vídeo.

Veja o vídeo da chuva na Asa Norte:

Veja o vídeo da chuva no Valparaíso:

Veja o vídeo da chuva no Noroeste:

Veja vídeo da chuva no Lago Norte:

Veja o vídeo da chuva em Santa Maria:

Veja o vídeo da chuva na Ponte Alta do Gama:

Seca

O Distrito Federal completou, ontem (6/10), 166 dias sem chuva. Superando, constantemente, os recordes de dias mais quentes do ano, com temperaturas que ultrapassam os 37°C e taxas de umidade abaixo dos 20%, as consequências do clima na região afetam, além da vegetação, os hábitos e a saúde dos moradores locais.