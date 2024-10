Resultados das eleições fortalecem a direita, de acordo com Celina Leão

A direita sai muito fortalecida com os resultados das eleições de 2024, na avaliação da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que participou do programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (8/10). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Roberto Fonseca, Celina também falou sobre as mulheres na política e disse que é muito importante os estados terem um olhar atencioso para elas.

“O PT não conseguiu eleger nenhuma prefeitura de capital até agora e o PL está com várias candidaturas no segundo turno”, afirmou Celina. Segundo ela, isso traz uma demonstração de força da direita. “Os partidos de centro-direita cresceram muito no número de prefeituras e alianças, e a direita se fortalece mesmo sob um governo de esquerda. Esse é um passo muito importante para nós”, reforçou.

Questionada sobre o número baixo de mulheres candidatas às prefeituras em comparação aos homens, a vice-governadora disse que a participação feminina nas eleições começa nos partidos políticos. “É muito importante que a gente aumente o número de vereadoras, para que elas possam pensar em um crescimento para serem deputadas estaduais e federais. Muitas delas podem sair de uma cadeira de vereadora e virar deputadas federais”, pontuou, dizendo que esse olhar não deve focar apenas em completar cotas, mas com o objetivo de eleger mulheres.

Leia também: Projeto acolhe vítimas de violência doméstica que sofreram danos bucais





Celina contou que esse trabalho tem sido feito no Progressistas e no PL, através da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, entre outros partidos. “Isso é para entendermos a necessidade da mulher se envolver necessariamente na política e colocá-la em um potencial para que ela também tenha vitória”, finalizou.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes