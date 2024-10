Projeto acolhe vítimas de violência doméstica que sofreram danos bucais

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) firmou parceria com a Associação Brasileira de Odontologia (ABO) – Regional de Taguatinga, o Centro Universitário IESB e o CIR – Hospital Odontológico de Brasília para atuação, junto com a instituição e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no âmbito do programa “Volte a Sorrir”. O projeto é destinado ao tratamento e ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica que sofreram danos bucais. A expectativa é que sejam atendidas cerca de 30 mulheres por mês.

De acordo com a Portaria Conjunta nº 04, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em abril, a DPDF ficou incumbida de elaborar o edital de credenciamento para instituições que possuem interesse em contribuir com a melhoria da sociedade brasiliense e a recuperação da autoestima das vítimas de violência doméstica, recepcionar e acolher as mulheres, por meio da Subsecretaria de Atividade Psicossocial (Suap).

Leia também: Homem invade casa pelo telhado e é baleado por morador na Asa Norte

A DPDF é a responsável por realizar o cadastro e a triagem das vítimas de violência doméstica encaminhadas pela PCDF e direcionar as mulheres às instituições credenciadas para a realização do tratamento. A PCDF, por sua vez, executa a perícia odontológica nas vítimas de violência doméstica, a fim de verificar os danos provenientes das agressões.

Para a Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya, a concretização das novas parcerias no âmbito do programa “Volte a Sorrir” será fundamental para garantir a dignidade das mulheres vítimas de violência doméstica. “Essa iniciativa vai muito além das questões legais, assegurando a oportunidade de essas mulheres tratarem também os danos físicos e psicológicos ocasionados pela violência. As parcerias vão auxiliar na recuperação da autoestima e do bem-estar das vítimas”, defendeu.

Leia também: Justiça rejeita internação de menor envolvida na morte de João Miguel

A Delegada Karen Langkammer, diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da PCDF, explica que a violência doméstica deixa marcas profundas, muitas vezes visíveis e duradouras para as mulheres. “Essa iniciativa visa não apenas reparar lesões físicas, mas também restaurar a autoestima e contribuir para a superação desse momento doloroso. Com atendimento humanizado e especializado, o objetivo é proporcionar às vítimas o cuidado que merecem, fortalecendo sua jornada de reconstrução e retomada da própria vida”, concluiu.

*Com informações da Defensoria Pública do DF

Saiba Mais Cidades DF Justiça rejeita pedido do MP para condenar delegado por litigância de má-fé

Justiça rejeita pedido do MP para condenar delegado por litigância de má-fé Cidades DF DF tem céu nublado e alerta para tempestades nesta terça (8/10)

DF tem céu nublado e alerta para tempestades nesta terça (8/10) Cidades DF Agências do trabalhador oferecem 722 vagas de emprego; confira

Agências do trabalhador oferecem 722 vagas de emprego; confira Cidades DF 3ª edição da corrida Encontro Delas CAIXA ocorre no Lago Sul neste domingo

3ª edição da corrida Encontro Delas CAIXA ocorre no Lago Sul neste domingo Cidades DF Genro esfaqueia sogra após suposta agressão da mulher contra a filha

Genro esfaqueia sogra após suposta agressão da mulher contra a filha Cidades DF Neoenergia faz manutenção de postes que caíram no Lago Norte após chuvas

%MCEPASTEBIN%