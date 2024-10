Feira #NoEntornoTem terá eventos culturais e dicas de turismo

Falta um mês para a 2ª edição da feira goiana #NoEntornoTem, que ocorrerá no Parque da Cidade, nos dias 9 e 10 de novembro. O evento gratuito contará com apresentações musicais, feira de artesanato e orgânicos, degustação e dicas de turismo e cultura das 13 cidades goianas da Região Metropolitana do Entorno (RME) — Abadiânia, Alexânia, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

Durante dois dias inteiros, 9 e 10 de novembro, o público será convidado a descobrir as riquezas culturais e turísticas do Entorno, com opções que incluem dicas de turismo, gastronomia variada, feira de orgânicos e artesanato, além de um espaço especial dedicado às crianças e diversas apresentações artísticas, incluindo shows de grupos musicais.

“Ano passado foi um grande sucesso de público. Muitos visitantes se encantaram ao se deparar com maravilhas que eles desconheciam e estão do ladinho de Brasília. Desde então, experimentamos mais fluxo de pessoas buscando a região, e a feira tem um papel fundamental nesse processo. Para este ano será muito melhor!”, destacou Caroline Fleury, titular da Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), ao mencionar a importância da feira para o desenvolvimento da região.

Visibilidade



A primeira edição da Feira #NoEntornoTem, realizada no ano passado, gerou dois frutos significativos: o programa “Embaixadores no Entorno”, que em 2024 levou quase 30 representantes diplomáticos para conhecer as cidades de Cocalzinho de Goiás, Formosa e Cristalina, explorando seus pontos turísticos e sua riqueza gastronômica; e a criação da região turística “Encantos do Planalto Central”, pelo Ministério do Turismo. Os projetos geram visibilidade, fortalecendo a integração entre turismo e economia na região.

Feira #NoEntornoTem

Quando: 9 e 10 de novembro (sábado e domingo), a partir das 8h

Onde: estacionamento 12 do Parque da Cidade (Sarah Kubitschek) , em Brasília

Quanto: entrada gratuita

Outras informações: site: www.goias.gov.br/entorno

Instagram: @noentornotem2024 @sefgoias