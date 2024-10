Colisão entre dois veículos no Eixão Norte deixa duas pessoas feridas

Um acidente envolvendo dois veículos na noite desta terça-feira (8/10) deixou duas pessoas feridas no final do Eixão Norte, sentido Lago Norte, por volta das 19h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as equipes chegaram ao local e encontraram uma colisão entre um Toyota Camry preto, conduzido por um homem de 43 anos, e um Nissan March Hatch preto, dirigido por uma mulher de 58 anos.

A motorista do Nissan foi atendida pelos socorristas, relatando dores na região cervical. No mesmo veículo, a passageira, 26, também recebeu atendimento por queixas de dores lombares. Ambas foram transportadas conscientes e orientadas para um hospital particular da região.









Durante a ocorrência, duas das três faixas da via foram interditadas para permitir o atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu o controle do trânsito no local.