Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Taguatinga

Na noite desta terça-feira (8/10), um homem foi preso, em Taguatinga, por tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma denúncia realizada por volta das 22h53 apontou que uma mulher havia sido esfaqueada no abdômen e no pescoço pelo companheiro, após uma suposta briga.

A vítima foi socorrida por populares, que a levaram para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), junto à sua filha, de apenas 3 anos, em um veículo que passava pela rua. A corporação informou, na manhã desta quarta-feira (9/10), que a mulher passa por cirurgia. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Segundo os militares, o agressor, que tem 29 anos, fugiu inicialmente em direção à região da Chaparral. Diante dessas informações, a equipe do 2º Batalhão realizou diligências e localizou o suspeito na QNL 11/13, onde ele foi abordado e preso. Ele portava um canivete. O autor foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia, localizada em Taguatinga Centro, para os procedimentos legais.