Novo Mapa Social do MPDFT será lançado nesta sexta-feira (11/10)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) lança, nesta sexta-feira (11/10), uma nova versão do Mapa Social do Distrito Federal. Ao CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília —, o procurador distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), Eduardo Sabo Paes, explicou que a atualização reunirá os principais dados e indicadores sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no Distrito Federal.

Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Renato Souza, o procurador detalhou que o Mapa Social visa contribuir para a transparência e oferecer à sociedade um mecanismo eficaz de acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Acompanhar o sistema de agendamento de consultas e cirurgias, por exemplo, permitirá muito mais transparência. Isso nos possibilitará, tanto no MP quanto para os gestores, identificar onde estão as principais necessidades e quais especialidades precisam de melhorias. O MP está atento para garantir que ocorra essa evolução”, afirmou Sabo.

Uma dúvida comum entre os brasilienses é sobre o atendimento de saúde. Ao ser questionado pelo repórter Renato Souza sobre a possível recusa de atendimento a pessoas que procuram unidades de outras regiões administrativas, Sabo esclareceu que o SUS é universal. Ele ressaltou que, além de atender pessoas da região do Entorno que se deslocam para a capital federal, o sistema de saúde local não pode negar atendimento a ninguém.

“Todos devem ser atendidos. Vamos oferecer ao cidadão um sistema que o informará sobre a UBS à qual está vinculado, possibilitando o acompanhamento pelo médico da família e outros profissionais de saúde. Isso facilitará tanto para o cidadão quanto para o Poder Público”, explicou. “As procuradorias de saúde do MP são bastante atuantes e estão cada vez mais próximas e sensíveis para dar uma pronta-resposta, caso haja recusa de atendimento em regiões diferentes”, completou Sabo.

Mapa do MPDFT

O Mapa Social do DF, que já existe, será atualizado com a integração de novas versões. Entre elas, a do Mapa Social da Assistência Social, que incluirá dados sobre benefícios, refeições comercializadas nos restaurantes comunitários e diversos gráficos históricos para acompanhamento dessa política pública. Os dados serão provenientes do Sistema de Assistência Social, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF).

Além dessas novas funcionalidades, o MPDFT acrescentará informações nos Mapas de Orçamento e Regulação, permitindo que a população acompanhe as ações do Poder Público de forma mais detalhada. O lançamento do novo mapa ocorrerá durante o evento “Ministério Público e Políticas Públicas: Diálogo e Inovação”, que tem como objetivo consolidar o MPDFT como uma instituição comprometida com o fortalecimento das políticas públicas no Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas aqui.

Assista o CB.Poder na íntegra