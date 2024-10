Mulher que mandou matar ex-companheira é condenada a mais de 24 anos

Nesta quarta-feira (9/10), a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama recebeu a condenação de Janeide da Silva Santos por ser mandante do assassinato de Jenifer Caroline Gomes de Lima, sua ex-companheira. A pena foi fixada em 24 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Jennifer foi assassinada em 14 de outubro de 2021, com um tiro na cabeça em uma simulação de assalto quando estava saindo para trabalhar, às 6h, no Gama. De acordo com as investigações, a vítima foi baleada quando estava ajoelhada.



Motivação



A motivação para o crime seria o término do relacionamento entre Janeide e Jennifer, que começou um novo relacionamento com outra mulher. Na época, a autora fez ameaças à vítima e à nova companheira dela.



Durante o trabalho dos policiais investigativos, Janeide apagava provas na tentativa de atrapalhar a investigação da PCDF. Os policiais conseguiram juntar diversas evidências sobre a autoria e materialidade do crime, além de demonstrar os riscos de deixar a acusada em liberdade, com a chance de fuga.



Os policiais consideraram a gravidade do crime praticado e o pavor que as testemunhas relataram em relação à mandante, além das movimentações na tentativa de Janeide não ser localizada. Segundo a 14ª DP, as ameaças contra a vítima e contra quem se aproximasse dela eram intensas. As testemunhas descreveram um perfil de psicopatia com ciúmes possessivos.