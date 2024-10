GDF entrega anexo de sede do CBMDF para centralizar atendimentos

Secretário Sandro Avelar e o comandante-geral, coronel Sandro Gomes, comemoram a inauguração do novo anexo do prédio - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

A vice-governadora Celina Leão (PP) inaugurou, na tarde desta quarta-feira (9/10), a primeira etapa da construção do Anexo II do Quartel-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com o governo local, foram investidos R$ 19 milhões na edificação, que abrigará setores da corporação relacionados ao atendimento interno e externo. A nova sede administrativa ocupa uma área total de 6.156,51 metros quadrados. A construção do novo bloco atende à necessidade de centralizar os departamentos e diretorias da corporação, que antes funcionavam de forma descentralizada em diversos quarteis.

“É muito simbólico para a gente entregar um prédio, reconhecendo que esses homens e mulheres precisam de ter uma boa estrutura de trabalho”, destacou a vice-governadora do DF, Celina Leão. “Às vezes falta a interação da equipe, porque metade está espalhada em outros quartéis, então vamos conseguir ter uma equipe inteira, que será comandada mais rapidamente, com mais diálogo e tomadas de decisões mais rápidas”, acrescentou a progressista.

O comandante-geral da corporação, coronel Sandro Gomes, destacou que a centralização das atividades administrativas e outras funções em um único complexo trará benefícios ao CBMDF. “Teremos uma redução de custos, porque imagina ficar com vários prédios administrativos que precisam de manutenção, e também a otimização dos processos. Além disso, queremos dar uma melhor qualidade de vida para o nosso bombeiro e nossa bombeira militar”, afirmou o comandante.

Comandante-geral do CBMDF, coronel Sandro Gomes, cumprimento a vice-governadora Celina Leão (foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Nova sede

O complexo contará ainda com um berçário para bebês de 6 a 24 meses, filhos de bombeiros. Além disso, abrigará uma área destinada à Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que oferecerá atendimento jurídico a bombeiros, policiais militares, policiais civis e apoio a mulheres vítimas de violência.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, também ressaltou a importância da obra. “Nós estamos dando condições adequadas a essa cooperação importante. É mais uma grande entrega do governador Ibaneis Rocha, que tem se preocupado com isso. Já foram vários quartéis, tanto para a Polícia Militar, como para o Corpo de Bombeiros, e delegacias. Então isso faz com que as nossas tropas, que os nossos homens e mulheres que fazem a segurança pública do Distrito Federal se sintam reconhecidos e dignificados, e isso faz com que eles trabalhem com ainda mais estímulo para poder produzir bons resultados para a população.”

O novo bloco administrativo terá uma segunda etapa, com investimentos de mais de R$ 12,3 milhões, abrangendo uma área de 4.656,76 metros quadrados. Também está prevista a execução de serviços na área externa, com um investimento adicional de R$ 1,118 milhão.









*Com informações da Agência Brasília