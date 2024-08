Corpo de Bombeiros alerta para riscos de incêndios em edificações

No último mês, casos de incêndios em comércio acenderam o sinal de alerta nos donos de estabelecimentos no Distrito Federal. O incidente na Costela Brasília, no último domingo, em Vicente Pires, se juntou aos sustos passados no Chalé da Traíra, no Guará, e na Galeteria 108 Sul, no Plano Piloto, ambos no final de julho. Além disso, o Taguatinga Trade Center e um galpão de reciclagem em Ceilândia também foram afetados por incêndios.

Apesar de ninguém ter se ferido em nenhuma das ocorrências, os prejuízos financeiros e os perigos físicos das chamas fazem com que os proprietários passem a se preocupar mais com a prevenção de acidentes. Esses casos foram apenas alguns dos mais de 1.500 incêndios em edificações atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), desde o início deste ano.

O incêndio na Costela Brasília foi o último de vários casos parecidos ocorridos nos últimos meses. O teto do restaurante pegou fogo por volta das 16h40 do domingo e assustou diversos moradores da região de Vicente Pires. O CBMDF foi acionado para fazer o combate às chamas e controlar a situação. Parte do telhado ficou danificado e alguns botijões de gás precisaram ser retirados da edificação.

Com o choque ainda recente, a sócia-proprietária Thalyta Ágape disse que no momento foi difícil pensar no que fazer para se recuperar, mas que o restaurante se prepara para voltar a receber pessoas ainda na próxima sexta-feira. "Vamos ter que reformar a parte da churrasqueira e da coifa. A gente já tinha padrões de segurança, mas agora precisamos redobrar a atenção e os protocolos que já tínhamos na casa. Nós mexemos muito com fogo e energia, então, qualquer descuido é fatal", diz a sócia.

Thalyta se disse grata por nenhum dos funcionários da costelaria ter se ferido e pelo apoio dos vizinhos do estabelecimento que ajudaram a controlar o fogo até a chegada dos bombeiros. Apesar dos danos econômicos, ela afirma que o principal foi que todos saíram bem do ocorrido.

Prevenção

Incêndios em comércios e restaurantes representam um grande risco, não apenas para os proprietários e funcionários, mas também para os clientes e a comunidade ao redor. Essas ocorrências, muitas vezes devastadoras, podem ser evitadas com medidas preventivas adequadas e manutenção constante de equipamentos e instalações.

Ao Correio, a Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Raiana Melo, relatou que para minimizar o risco de incêndios, é essencial que os estabelecimentos adotem práticas de segurança rigorosas. Entre as principais medidas estão: extintores ABC (pó químico), treinamentos preventivos (TPCI), instalação adequada de fornos, luvas resistentes e toalhas próximas às pias.

A tenente destaca a importância da manutenção dos equipamentos de segurança. "A falta dessa vigilância é um problema recorrente em muitos estabelecimentos. Os locais que enfrentam múltiplos incêndios geralmente são aqueles que negligenciam na manutenção de seus equipamentos e maquinário ou que não realizam as trocas necessárias dentro dos prazos recomendados. A atenção constante a esses detalhes pode evitar danos irreparáveis", afirma.

Sustos

Um forte incêndio também causou preocupação aos moradores de Ceilândia na manhã de ontem. Por volta das 8h45, um galpão que armazena materiais recicláveis pegou fogo e forçou todos os funcionários que trabalhavam no local a evacuá-lo. O CBMDF atendeu a ocorrência, trabalhando para conter as chamas e se certificar de que ninguém havia ficado ferido.

A quantidade de materiais inflamáveis presente entre os itens recicláveis dificultou a ação dos bombeiros, mas o fogo se concentrou no centro do lote e, por isso, não se alastrou para os terrenos vizinhos. A forte fumaça chamou a atenção dos moradores da região, mas, por volta de meio-dia, o fogo foi extinguido.

Um outro princípio de incêndio na região sul do DF que assustou a população nesta terça-feira ocorreu no Taguatinga Trade Center. Um restaurante no prédio comercial pegou fogo, também pela manhã, e o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado. Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local, entretanto, o foco já tinha sido contido pela Brigada de Incêndio do próprio edifício. Foi realizada uma inspeção de segurança e rescaldo e, em seguida, os bombeiros ventilaram o ambiente para retirar a fumaça.

* Estagiário sob supervisão de Márcia Machado