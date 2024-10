IHGDF promove evento literário para crianças nesta quinta (10/10)

Uma programação literária voltada para crianças movimenta o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF) nesta quinta-feira (10/10). Este é o primeiro evento de Dia das Crianças do projeto "Ler o DF a partir da literatura infanto-juvenil". A ideia é fazer com que as crianças aprendam mais sobre a história de Brasília de forma lúdica.

O evento conta com a presença de estudantes das Escolas Classe e Parque do Distrito Federal, além de professores e autores de livros infanto-juvenis sobre Brasília. Os escritores farão apresentação de seus livros, dentre outras atividades culturais.

Serviço

Data: 10/10/2024, quinta-feira

Manhã, das 8h00 às 11h30.

Autores: João Batelli, Íris Borges e Álvaro Modernell

Tarde, das 14h00 às 17h30.

Autores: Alexandre Parente, Tiago Cantalice, Nicolas Behr, Yana Marull

Entrada franca.