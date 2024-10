Adolescente de 16 anos é violentada após descer de ônibus na EPTG

Uma adolescente, de 16 anos, foi violentada sexualmente após descer do ônibus em uma parada na EPTG, na altura da região de Águas Claras. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o crime que ocorreu após a vítima tentar cruzar a passarela que existe no local.



Segundo investigações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito estava dentro do mesmo ônibus que a jovem e desceu no mesmo ponto. Logo em seguida, o homem a abordou e agarrou por trás a vítima, que foi arrastada pelos cabelos quando cruzava a passarela e caminhava em direção a Vicente Pires, onde sua avó a esperava.

Após a violência sexual, o criminoso libertou a adolescente na parada de ônibus da região. A vítima correu em direção a Vicente Pires e conseguiu encontrar com a avó, que prontamente acionou as polícias Civil e Militar do DF. Após o chamado, viaturas chegaram rápido e o local onde ocorreu o crime passou por perícia. O autor do crime, no entanto, ainda não foi localizado. A adolescente foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Taguatinga (HRT). O caso ocorreu no dia 19 de setembro e segue sendo investigado pela Polícia Civil.