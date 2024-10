Suspeito de tentativa de feminicídio é procurado pela polícia

Na manhã desta quarta-feira (9/10), um homem identificado como Diego Maicko Dantas dos Santos, 41 anos, mais conhecido pelo apelido de "gringo", esfaqueou a ex-namorada, de 29 anos, em Sobradinho 2. A facada atravessou a mão da vítima, que buscou socorro em uma escola e foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O suspeito fugiu do local do crime e, agora, é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pelos crimes de tentativa de feminicídio, tráfico de drogas, injúria, ameaça e dano.

Segundo a PCDF, ao desferir a facada, o homem tentou atingir o rosto da vítima, que tropeçou, caiu e protegeu-se com as mãos. Após atravessar a arma branca na mão da mulher, ele ainda tentou dar outra facada, mas foi impedido por uma vizinha.

A corporação informou que, na residência de Diego, localizou uma vasta quantidade de drogas. A 35ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Sobradinho 2, está à frente das investigações e compartilhou os dados do suspeito. "Tendo em vista a gravidade do crime e o interesse público e social na localização do autor, solicito a divulgação da fotografia junto aos meios de comunicação com o intuito de localizar e prender o suspeito", disse a PCDF por meio de nota.