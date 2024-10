Zebrinha: P Sul terá linha de miniônibus integrada com o metrô

Os usuários do transporte público coletivo do Setor P Sul terão uma linha de ônibus Zebrinha para fazer integração com o metrô. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) criou a linha 0.019 – P Sul / Metrô (Estações Ceilândia Sul, Guariroba e Ceilândia Centro), que será mais uma opção de transporte coletivo, melhorando a mobilidade dos passageiros da cidade. A nova linha começa a funcionar nesta segunda-feira (14/10), com um total de 42 viagens por dia.

A linha 0.019 será operada inicialmente com três veículos miniônibus e a tarifa custará R$ 2,70. Os veículos sairão do Setor P Sul, de segunda a sexta-feira, com intervalos de 22 minutos entre as partidas.

Os zebrinhas da linha 0.019 são veículos novos que fazem parte da renovação de frota da empresa Viação Marechal. São ônibus equipados com ar-condicionado e motor Euro 6, menos poluentes. Os veículos possuem acessibilidade e elevador para embarque e desembarque de pessoas com deficiência.

Integração com metrô

A linha 0.019 fará itinerário saindo do Setor P Sul, passará pelas Vias P4, P3, P2, Vias N1 e N2, e as Estações Ceilândia Sul, Guariroba e Ceilândia Centro.

Os zebrinhas são veículos mais confortáveis, se deslocam com maior agilidade e por isso oferece um serviço de transporte mais rápido para o acesso dos passageiros ao metrô, incentivando o uso do transporte público coletivo.

A integração é permitida aos usuários que utilizam cartões da bilhetagem automática para pagar as viagens, como o Cartão Mobilidade, que pode ser adquirido nas estações do Metrô-DF e nos diversos postos disponibilizados pelo Banco de Brasília (BRB). Com o Cartão Mobilidade ou o Vale-transporte, o passageiro pode fazer até três embarques no mesmo sentido, no período de três horas, e pagar a tarifa máxima de R$ 5,50.

Os horários das viagens são: 5h42, 6h04, 6h26, 6h48, 7h10, 7h32, 7h54, 8h16, 8h38, 9h, 9h22, 09h44, 10h06, 10h28, 10h50, 11h12, 11h34, 11h56, 12h18, 12h40, 13h02, 13h24, 13h46, 14h08, 14h30, 14h52, 15h14, 15h36, 15h58, 16h20, 16h42, 17h04, 17h26, 17h48, 18h10, 18h32, 18h54, 19h16, 19h38, 20h, 20h22 e 20h44.

*Com informações da Semob-DF

