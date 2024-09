Alô, zebrinha! Semob estuda ampliação do transporte de vizinhança para RAs

Famosos no Plano Piloto, as zebrinhas podem rodar pelas ruas de outras regiões do Distrito Federal. A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) divulgou, durante visita do deputado distrital Max Maciel a empresa Marechal, na terça-feira (3/9), a possível ampliação do transporte de vizinhança, que está em fase final de planejamento de acordo com a pasta.

A medida visa expandir as linhas alimentadoras para conectar as Regiões Administrativas (RAs) ao metrô, seguindo o modelo bem-sucedido implantado em Águas Claras no início deste ano.



Em primeiro momento, a Semob estuda viabilizar o transporte de nas seguintes regiões: P Sul e Pôr do Sol para estação do metrô; Samdu e Comercial para o centro de Taguatinga; Arniqueiras para o centro de Taguatinga e estação do metrô; Vicente Pires para estação do metrô.