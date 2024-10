Saborosa disputa no Encontro Gastrô Brasília 2024

A noite de segunda-feira, 14 de outubro de 2024, promete ficar na memória de muita gente que faz a gastronomia brasiliense ser especial e merecer destaque nacional. Isso porque acontece a mais importante e aguardada celebração da área: o Encontro Gastrô Brasília 2024 chega à 11ª edição e premia os 38 melhores profissionais e estabelecimentos da capital, em evento para convidados no Brasília Palace Hotel. Realizada desde 2013, por Encontro em parceria com o Correio Braziliense, a premiação só não ocorreu em 2020, por conta da pandemia de covid-19.

Duas categorias estreiam neste ano: Bar de Vinhos, no grupo de Diversão, voltada para casas com bons rótulos em suas cartas de vinhos; e Maître, no grupo de Profissionais, dedicada àqueles que trabalham para fazer dos restaurantes os preferidos do público. A noite ainda terá um prêmio especial de incentivo às micro e pequenas empresas e uma homenagem ao professor Antônio Duarte, por sua contribuição à gastronomia da capital, especialmente quanto à formação de sommeliers.

Responsável por 2,7% do PIB brasileiro, o setor de alimentação fora de casa vem crescendo ano após ano, acompanhando o desenvolvimento da terceira maior cidade do país. Segundo a Abrasel, o hábito de comer fora é cada vez mais crescente e corresponde a 30% dos gastos dos brasileiros com alimentos. Por isso mesmo, a preparação para a mais disputada premiação destinada à área em Brasília começa muitos meses antes. Mais de 800 nomes, entre estabelecimentos e profissionais, concorreram neste ano nas 38 categorias da premiação.

Para chegar aos finalistas, foram somados os votos de 50 jurados, divididos em cinco categorias, e os mais de 270 mil votos on-line do público brasiliense, um recorde de participação popular nos últimos anos. A votação da internet, inclusive, foi responsável por desempatar diversos prêmios, cada vez mais concorridos.

Foram escolhidos os preferidos em Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes (divididos em Boa Mesa, Sabores Regionais e Alta Gastronomia) e Profissionais, em seções como o melhor bar/botequim, o brunch mais completo, a cozinha brasileira mais gostosa, o hambúrguer preferido, a padaria do pão mais quentinho e crocante, entre outros. Na categoria dos profissionais, também foram eleitos o Chef, o Chef Revelação e o Sommelier do ano, além do Maître. E ainda o Melhor Restaurante de Brasília e o Restaurante Revelação do ano. Os três finalistas de cada uma das seis áreas disputam o prêmio final.

Destaques 2023

Vencedor do prêmio de Melhor Italiano em 2023 com sua Trattoria, o veterano chef Rosario Tessier enalteceu o crescimento da gastronomia na cidade: "Nestes últimos cinco a 10 anos, a nossa gastronomia melhorou muito e elevou seu nível. Chegaram novos nomes e restaurantes preparados e de muito sucesso. Isso é algo muito bom para todos. O caminho é sempre melhorar e fomentar a gastronomia na capital do Brasil".

Outro nome de destaque no cenário gastronômico do DF, o chef Francisco Ansiliero, do Dom Francisco, dono da Melhor Carta de Vinhos no ano passado, também falou desse novo patamar gastronômico ocupado pela capital: "Quando comecei, há 35 anos, ainda estavam aparecendo os que hoje despontam nas cozinhas de Brasília. Recebemos também os mais novos, que vêm para melhorar ainda mais a gastronomia da capital do país", disse Ansiliero.

A décima-segunda edição de Encontro Gastrô - O Melhor de Brasília 2024, que reúne os melhores profissionais e casas da capital federal, será lançada na noite da premiação. Veiculado anualmente, o anuário é criado para ser uma edição de colecionador e servir como um guia de estabelecimentos variados para comer e beber. A edição deste ano, com 244 páginas, trará mais de 1.200 endereços nas mais diversas regiões da capital.

