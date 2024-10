Crianças que tratam câncer têm Dia das Crianças especial na Nicolândia

Dra. Juliana Mata voa no chapéu mexicano com o pequeno Daniel Gomes - (crédito: Gilberto Cardoso)

Crianças que fazem tratamento para câncer no Hospital Sírio-Libanês e no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) aproveitaram um dia de brincadeiras no Parque Nicolândia, em comemoração ao Dia das Crianças. A ação ocorreu no sábado (5/10) e dela participaram médicos, enfermeiros, voluntários e as famílias dos pacientes.

Uma das crianças que brincou no parque foi Daniel Gomes, de 11 anos, que trata o linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático desde maio. "Foi ótimo. Para o Daniel é importante se conectar com os profissionais que cuidam dele como amigo, alguém que se preocupa e cuida dele. Estava todo mundo junto, sem falar de medicação", contou a mãe, Milmara Gomes.

"Ele gosta muito da médica dele. Ela estava lá e brincou com ele em alguns momentos. O time todo é muito parceiro", completou.

Os hospitais têm uma parceria filantrópica, na qual os pacientes do HCB fazem todas as suas sessões de radioterapia gratuitamente no Centro de Oncologia Sírio-Libanês desde 2014.