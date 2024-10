Celebração de Nossa Senhora Aparecida terá policiamento e trânsito alterado

A celebração de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado (12/10), na Esplanada dos Ministérios tem previsão de alterações no trânsito e ações coordenadas para a segurança dos fiéis. A partir das 16h, a Esplanada será interditada e haverá reforço do efetivo na delegacia responsável pela região — a 5ª DP — e atuação dos bombeiros. A organização do trânsito ficará sob a responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

O Detran-DF e a Polícia Militar (PMDF) farão interdições nas vias da Esplanada dos Ministérios. O evento será realizado a partir das 9h, no gramado central próximo à Catedral Metropolitana.

Policiamento reforçado e mudanças no trânsito para a celebração de Nossa Senhora Aparecida (foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (11/10), a partir das 23h59, as equipes do Detran-DF farão fechamentos pontuais. Nesse horário, as equipes vão interditar os acessos aos estacionamentos da Catedral e dos blocos A e B da Esplanada dos Ministérios. A via de ligação sentido S1/N1, em frente ao Museu da República também será bloqueada, sendo destinada ao estacionamento de táxis.

Neste sábado (12/10), o trânsito de veículos na via S1 será interrompido a partir das 16h e o fluxo será desviado para a via L2 Sul. Os veículos oriundos da L2 Sul sentido Eixo Monumental seguirão para o Buraco do Tatuí.

Na via N1 o bloqueio ocorrerá na altura do quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). Os acessos à N1, pelas vias Palácio Presidencial, L4 e N2 ficarão fechados. Os acessos aos estacionamentos dos Ministérios pela N1 estarão bloqueados. Os condutores poderão acessar os estacionamentos pela via N2.

A previsão é que 50 mil pessoas participem da festividade. Durante o evento, as equipes do Detran-DF e da Polícia Militar atuarão nos locais de bloqueio, em pontos de travessia de pedestres e nas proximidades do evento para garantir a segurança no trânsito e coibir infrações.

O policiamento será reforçado em toda a região central, com empenho de tropas especializadas das forças de segurança do Distrito Federal e monitoramento por meio de imagens de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília.

*Com informações da Agência Brasília