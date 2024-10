Marotinha é "uma forma de introduzir crianças em um esporte", diz Leonardo Moisés

Por Bruna Pauxis — Na abertura da edição de 2024 da Corrida Marotinha, em Brasília, o vice-presidente do Correio Braziliense, Leonardo Moisés, ressaltou a importância de eventos como esse não só para Brasília, mas para o país como um todo.

“Retomamos esse projeto há três anos atrás com a parceria do Correio Braziliense e nesses três anos a corrida já cresceu de forma exponencial. É uma emoção muito grande ver as crianças” afirmou o vice presidente do Correio Braziliense.

A corrida, que teve sua primeira realização em 1992, passou por alguns hiatos durante os anos e voltou este ano, em fevereiro, e agora novamente, em outubro, no Dia das Crianças.

“Você poder proporcionar para a população de Brasília um projeto que envolve saúde, uma forma de você introduzir nas crianças um esporte tão importante que é o atletismo”, afirma Moisés.