Soldado do Exército morre após queda de árvore no DF

A segunda vítima do acidente foi levada para o Hospital das Forças Armadas (HFA) com quadro estável - (crédito: Isabela Stanga/CB/D.A Press)

Um soldado do Exército morreu na noite desta sexta-feira (11/10) após a queda de uma árvore no quartel do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, localizado no Setor Militar Urbano (SMU). A vítima foi identificada como Iury Araújo Azevedo, de 19 anos.

Outro soldado ficou ferido e foi levado para o Hospital das Forças Armadas (HFA) pelo Corpo de Bombeiros por uma ambulância da UTI Vida. Segundo apurado pelo Correio, junto à unidade hospitalar, o quadro dele é estável e ele foi avaliado por um ortopedista.

Em nota, o Comando Militar do Planalto (CMP) confirmou a morte do soldado e informou que Iury morreu ainda no local. "Era um militar exemplar, que serviu ao Exército Brasileiro com bravura e dedicação. Sua perda é irreparável para sua família, amigos e companheiros de farda", diz um trecho da nota.

O Batalhão de Polícia do Exército vai instaurar um Inquérito Policial Militar para averiguar as circunstâncias do acidente.

"O Exército Brasileiro está prestando todo o apoio necessário aos familiares das vítimas e expressa suas sinceras condolências", finaliza o CMP.