Fim de semana para curtir com a criançada

Em comemoração ao Dia das Crianças, Brasília será palco de uma série de eventos e atividades lúdicas, culturais e educativas, espalhadas por diversos espaços públicos e privados da capital. Parques, museus, shoppings e instituições comunitárias estão organizando programações especiais que vão de espetáculos teatrais e musicais a oficinas de arte e ciência, garantindo diversão para todas as idades. Além disso, as linhas de ônibus com destino a região central de Brasília terão reforços, e o metrô funcionará até às 22h.

A Praça Lucio Costa, com o PicniK, em parceria com o Correio, terá atrações gratuitas recheadas de arte, cultura e entretenimento, a partir das 13h. Após as 16h, a entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Artistas prometem entreter o público, como João Gordo e Asteroides Trio, Azymuth, Ava Rocha, Salma & Mac.

No Sesi Lab, oficinas interativas e apresentações teatrais, como a peça Kalu e a Lua, serão realizadas das 10h às 19h. As oficinas terão vagas limitadas, com fichas distribuídas 30 minutos antes do início de cada atividade.

O Parque Nacional de Brasília funcionará normalmente, das 6h às 16h. A piscina pedreira estará aberta, com ingressos ao preço de R$ 18, mas gratuita para crianças até 11 anos e para idosos acima de 60 anos. As trilhas da Floresta Nacional de Brasília foram reabertas.

A Biblioteca do Bosque, em São Sebastião, celebra o dia com uma edição especial de sua Feira Literária (FLIB), oferecendo atividades gratuitas para toda a família. Com um acervo de 10 mil livros, o evento busca incentivar a leitura, a imaginação e a criatividade entre os jovens leitores.

Seis unidades do Sesc-DF oferecerão atividades diversas, além de uma parceria com o Jardim Zoológico de Brasília. Das 9h às 17h, o evento contará com brinquedos infláveis, pintura de rosto e cama elástica. A entrada no zoológico será gratuita para credenciados, e custará R$ 10 (inteira) ou R$ 5 (meia) para os demais visitantes, com a renda revertida para a preservação da fauna brasileira. A bilheteria encerra às 16h.

No Planetário de Brasília, a comemoração é dupla, em especial aos 50 anos do icônico espaço brasiliense. Haverá oficinas pedagógicas a partir das 9h, e uma viagem no projeto Astronomia sobre rodas, com experiências imersivas pelo universo. Uma oportunidade para toda a família aproveitar e aprender juntos, a entrada é gratuita e sem necessidade de inscrição.

No Cine Brasília, filmes infantis, incluindo O menino no espelho, serão exibidos às 14h30 com recursos de acessibilidade, como legendas inclusivas, audiodescrição e janela de libras. A sessão será adaptada para neurodivergentes.

O Parque da Cidade, hoje e amanhã, terá o Festival da Criança, no Parque Ana Lídia. A programação inclui teatro infantil, pedal kart e brinquedos infláveis. O Bangolê Festivalzinho, no Estacionamento da Feira Permanente de Sobradinho II, contará com atrações circenses, expositores de arte, moda, decoração e gastronomia. A entrada e as atividades são gratuitas. Confira as atrações no quadro.

Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

Programe-se

Zoológico:



Local: Avenida das Nações, Asa Sul

Hoje:

Apresentações teatrais, brinquedos infláveis, pintura de rosto, oficinas de educação ambiental. Além disso, haverá espaços dedicados a piqueniques e distribuição de brindes para as famílias.



Visita guiada: das 9h às 14h, com grupos de até 30 pessoas.

Amanhã:

Atividades: programação de peças teatrais, brinquedos infláveis e oficinas de educação ambiental.

///////////////////////

Sesi Lab



Local: Setor Cultural Sul

Hoje (10h às 19h):

10h30: Teatro Kalu e a Lua, com Cia. Corre, Cutia (Túnel)

11h às 12h30 e 16h30 às 17h30: Oficina Gravidade Zero, com Delírio Circense (Calçada)

14h às 15h30: Oficina Ornamentos da meia-noite, com Educativo Sesi Lab (Espaço Maker)

Amanhã (10h às 19h):



10h30 às 11h30: Teatro Kalu e a Lua, com Cia. Corre, Cutia (Túnel)

11h às 12h30 e 16h às 17h30: Oficina Gravidade zero, com Delírio Circense (Calçada)

14h às 15h30: Oficina Tecendo Estrelas, com Educativo SESI LAB (Espaço Maker)

//////////////////////////

Feira Literária da Biblioteca do Bosque:



Local: Biblioteca Comunitária do Bosque - Avenida 02, Quadra 18 Casa 16 - Residencial do Bosque – São Sebastião, DF

A entrada é gratuita.

Hoje (15h às 18h):



15h: Sonorização

15h15: Isabela Leda

15h45: Guto Alegrossauro

16h30: Cia fábula

17h15: Mamulengo sem fronteiras

18h00: encerramento

Amanhã (9h às 12h30):



09h: Sonorização

09h: Vinicius Borba

09h: Ludocerrado

10h30: Cia Fábula

11h15: Amigos da Viola

12h30: encerramento

///////////////////////////////

Planetário de Brasília



Hoje (a partir das 9h)

Atividades: oficinas pedagógicas, projeto “astronomia sobre rodas”, exposição de equipamentos antigos, atividades para colorir, demonstração com impressoras 3D, brinquedos infláveis, pula-pula e pintura de rosto, além de coleta de lixo eletrônico.

////////////////////////////////

Caixa Cultural



Dia 12/10

10h e 15h30: Oficina Desenhança

15h: Contação de histórias - História da Onça

15h30: Oficina Meu boneco Mané

17h: Espetáculo nas tripas da cobra encantada, com Mamulengo Lengo Tengo

Amanhã

10h e 15h: Oficina Desenhança

15h: Oficina Meu boneco Mané

16h30: Espetáculo nas tripas da cobra encantada, com Mamulengo Lengo Tengo

/////////////////////////////

Cine Brasília



Hoje

10h: Meu Melhor Amigo, de Jorge Monclar e O Menino no Espelho, de Guilherme Friúza;

14h30 (sessão acessível)

Amanhã

10h: Galinha ao Molho Pardo, de Feliciano Coelho

14h30: O Menino no Espelho, de Guilherme Fiúza.

Programa Cine + Sesc Ceilândia:

Hoje

10h: Meu melhor amigo, de Jorge Monclar e Galinha ao Molho Pardo, de Feliciano Coelho;

14h30: O menino no espelho, de Guilherme Fiúza

Amanhã



10h: Macacos me mordam e Meu melhor amigo, de Jorge Monclar

14h30: Macacos me mordam e Galinha ao molho pardo, de Feliciano Coelho.

////////////////////////////

Bangolê Festivalzinho



Hoje (12h às 17h)

Local: Estacionamento da Feira Permanente de Sobradinho II

Atividades: Atrações circenses, atividades recreativas, como pintura de rosto e brinquedos infláveis, feira de artesanato e venda de alimentos.

Atrações: Palhaços Mandioca Frita, Chou Chou, Trevo, a Palhaça Ananica Patusca, os grupos Mamulengo Fuzuê, Comboio Kids, o Tio Dan e o DJ Marcus.

//////////////////////////////////////

Parque da Cidade (Parque Ana Lídia):



Hoje (9h às 17h)

Atividades: teatro infantil, pedal kart e brinquedos infláveis.

Atrações: Tio André, Artetude, Mamulengo Fuzuê, Palhaço Godinho, Bagagem e Cia de Bonecos, Bonde do Coringa, Palhaço Mandioca Frita.

///////////////////////////////

Circo Mágico do Chaves



Hoje (17h e às 20h) e amanhã (16h e às 19h)

Local: Estacionamento Nilson Nelson

Ingressos a partir de R$ 35 pelo site do ticketson.

///////////////////////////////////////

Boulevard Shopping — Festa do Pijama



Hoje (17h às 21h)

Ingressos R$ 5 pelo site do sympla.

Museu de Biologia da UnB



Hoje (9h às 17h)

Local: Museu de Biologia do Campus Darcy Ribeiro - Asa Norte/DF

A programação é gratuita e não há necessidade de agendamento.

Homenagem à Nossa Senhora Aparecida

A Catedral de Brasília prossegue no fim de semana com a comemoração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e da capital federal. Uma novena dedicada à santa foi realizada de 3 de outubro até ontem, atraindo milhares de fieis. Hoje, será o ápice da festa, que começa às 9h, com uma missa para as crianças, e termina com a Santa Missa Solene, seguida da Procissão Luminosa.