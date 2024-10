Marotinha reúne 2 mil crianças e incentiva o esporte no DF

O Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12/10), é marcado pelo retorno da corrida Marotinha. Voltado para crianças de 3 a 13 anos, o evento está sendo realizado no Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul, com apoio do Correio Braziliense e organização do Clube dos Atletas de Brasília.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas), marcou presença na corrida infantil. “A corrida tem uma memória afetiva para todos. Temos a terceira geração correndo. O esporte muda a vida das pessoas. Estou muito feliz de estar aqui”, disse Celina.

















Outra autoridade presente no evento é a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), acompanhada dos filhos Arthur, de 9 anos e Heitor, de 6, para participarem da competição. “O esporte traz bons exemplos de superação e determinação. É uma grande alegria estar aqui com a família, incentivando as crianças a terem uma vida saudável”, afirmou a parlamentar.

A Marotinha teve duas mil crianças inscritas e as inscrições foram encerraram em apenas três horas.

História

A primeira edição da Marotinha foi em 12 de outubro de 1992. A inspiração veio da vontade de atender o desejo de muitas crianças que não podiam participar da Maratona Brasília, corrida de 5km para adultos. O regulamento da versão não permitia que os pequenos corressem a distância inteira devido ao esforço físico exigido.