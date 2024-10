Áreas de Planaltina, Taguatinga e Lago Sul ficarão sem energia

Endereços de Planaltina, Taguatinga e Lago Sul terão o fornecimento de energia interrompido, temporariamente, nesta segunda-feira (14/10). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, para a execução de serviços de manutenção da rede elétrica e troca de poste.

Em Planaltina, o desligamento afetará o Núcleo Rural Taquara, especificamente nas chácaras 31 e 32, com interrupção programada das 9h às 15h, para manutenção da rede elétrica. Na região de Taguatinga, a Colônia Agrícola Vicente Pires será impactada, abrangendo as chácaras 141 e 169, com corte programado das 12h às 18h, também para manutenção na rede elétrica. No Lago Sul, os moradores do Setor de Mansões Dom Bosco, nos conjuntos 06 e 07, vão enfrentar uma interrupção das 12h às 18h devido à troca de poste.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.