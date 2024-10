Homem é atropelado por ônibus em Ceilândia e fica gravemente ferido

Um homem foi atropelado por ônibus na noite deste domingo (13/10), em Ceilândia, na QNR 03 Conjunto A, próximo ao terminal rodoviário. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o local e empenhou duas viaturas para atender a ocorrência.

Após a chegada no terminal, os bombeiros se depararam com um homem de 50 anos, caído no chão, pois havia sido atropelado por um transporte coletivo. Segundo os socorristas, a vítima, que estava inconsciente e em estado grave, apresentou o quadro de traumatismo crânioencefálico e intensa hemorragia, que foi contida pela equipe.

Os bombeiros estabilizaram o homem e o transportaram para o Hospital Regional de Ceilândia para receber atendimento médico de emergência. Apesar do acidente, nenhum passageiro do ônibus sofreu ferimentos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo controle da área, porém, ainda não informações sobre a dinâmica do atropelamento.