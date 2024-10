Suspeitos que traficavam drogas no Cruzeiro foram presos nesta segunda

Três traficantes de 46, 51 e 59 anos foram presos na última segunda-feira (14/10) por comercializar drogas (crack e maconha) na quadra SQSW do Cruzeiro. Segundo relatos de moradores da região, os suspeitos incomodavam e deixavam as pessoas que passavam pelo local inseguras e com medo. Eles nomearam o lugar de “invasão do sudoeste” ou “puxadinho das 300”.



Os indivíduos envolvidos no crime se passavam por catadores de materiais recicláveis e utilizavam uma parte do local como boca de fumo há três anos. Além do tráfico, eles estavam envolvidos em furtos de cabos elétricos e têm ficha criminal na qual constam as duas práticas ilegais e furto em residência.

A Polícia Civill do Distrito Fedral (PCDF) foi responsável pela investigação do caso e os policiais da 3ª DP (Cruzeiro) conduziram a ocorrência.