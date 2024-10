BTFW: o maior evento de moda do DF tem programação gratuita e inclusiva

O Distrito Federal se prepara para receber mais uma edição do maior evento de moda da capital, o Brasília Trends Fashion Week (BTFW). O evento que é gratuito celebra arte, sustentabilidade, moda, negócios e formação profissional em um ambiente integrado. Em sua 5ª edição, o encontro tem como tema o “Jardim das Esculturas".

Para facilitar o acesso, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) oferecerá transporte gratuito. "O evento é gratuito, devendo o ingresso ser retirado pelo Sympla, e mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada ao Programa Mesa Brasil do SESC-DF. Nós vamos garantir que o acesso ao público seja facilitado, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) oferecerá transporte também gratuito com ônibus fazendo o percurso Rodoviária/Dúnia/Rodoviária", explica Bernardeth Martins, idealizadora do evento.

Leia também: Brasília Shopping traz novo evento de moda e criatividade para o DF

Realizado pelo Codese-DF, com a organização do Grupo Cirandinha e o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, o evento acontece de 17 a 20 de outubro, no Dúnia City Hall, sendo aberto ao público a partir do dia 18.

"O público poderá conferir de perto uma programação rica que inclui palestras, mesas redondas, rodas de conversas, exposições com artistas locais 60+, música, desfiles, tarde de autógrafos e eventos de networking para empresários e criadores", complementa Bernardeth.

O evento também visa consolidar a imagem de Brasília como uma Cidade Criativa do Design, título concedido pela Unesco desde 2017, além de promover a capital federal como um destino de destaque para negócios e grandes eventos no setor da moda, promovendo o turismo local.

Com a presença confirmada de Luiza Brunet, madrinha do evento, estão em destaque participações como da modelo e empresária Yasmin Brunet e da embaixadora especial Dona Lu Alckmin, que darão mais valor e visibilidade à iniciativa. Luiza participa de duas Mesas Redondas, com o tema "O Tráfico de Pessoas no Contexto da Moda Global, Formas de Enfrentamento ao Crime"; "Por que Discutir a Violência Contra a Mulher é Importante em Todos os Segmentos" e, junto com Yasmin, da Roda de Conversa, "Desafios e Perspectivas da Carreira de Modelo e o Empreendedorismo Feminino no Segmento da Moda".

Leia também: Desfile de moda no Museu Nacional celebra cultura do algodão

Programação gratuita

A partir do dia 18 de outubro, o público terá a oportunidade de conferir de perto uma programação rica e diversificada, projetada para atender a todos os gostos e interesses. Confira a programação:

18 de outubro | Sexta-feira

14:00 – Mesa Redonda

‘O Tráfico de pessoas no contexto global da moda

e formas de enfrentamento ao crime’

Participantes:

Luiza Brunet, empresária, atriz, ativista e modelo

Marcela Passamani, Secretária de Justiça do DF

OIM - Organização das Nações Unidas para as Migrações;

Moderador: Hedel Torres

15:30– Desfile

Yukio

16:00 – Roda de Conversa

‘Desafios e perspectivas da carreira de modelo

e empreendedorismo feminino na moda’

Participantes:

Luiza Brunet, empresária, atriz, ativista e modelo

Yasmin Brunet, modelo e empresária

Moderador:

Fernando Cavalcanti, economista

17:00– Desfile

Estúdio Ponto Fashion

18:30 – Desfile

Projeto Senac Fashion Lab

19:00 – Vernissage

Exposição ‘Tempo, Vida e Arte’ por Paulo Melo

20:00 – Desfiles

Lago Couture

Daztrez Boutique

Morana DF Plaza

21:30 – Desfiles

Let’s Go

George Azevedo Art

19 de outubro | Sábado

13:00- Mesa Redonda

‘Escravidão nada moderna: como combater o trabalho escravo

e o trabalho infantil no segmento da moda’

Participantes:

Sandro Avelar, Secretário de Segurança do DF

SRT - Superintendência Regional do Trabalho

Camilo Quintero Jaramillo, Coordenador Melhor Produção – FAO Brasil

TST - Tribunal Superior do Trabalho

14:30- Mesa Redonda

‘Por que discutir a violência contra a mulher

é importante para todos os segmentos?’

Participantes:

Celina Leão, Vice-Governadora do Distrito Federal

Giselle Ferreira, Secretária da Mulher do DF

Dra Jane Klébia, Deputada Distrital

Rose Rainha, Superintendente do Sebrae-DF

Luiza Brunet, empresária, atriz, ativista e modelo

Moderadora: Samanta Sallum, Jornalista do Correio Braziliense

16:00- Abertura da Tarde Internacional

Participantes:

Paco Brito, Secretário de Relações Internacionais do DF

José Aparecido Freire, Presidente do Sistema Fecomércio-DF

Bernardeth Martins, CEO Grupo Cirandinha

16:30 – Roda de Conversa

‘Empreendedorismo internacional e a migração no mundo’’

Participantes:

Paco Brito, Secretário de Relações Internacionais do DF

Cristiano Araújo, Secretário de Turismo do DF

José Aparecido Freire, Presidente do Sistema Fecomércio-DF

Sebastião Abritta, Presidente do Sindivarejista-DF

Moderador:

Leonardo Ávila, Presidente do CODESE-DF

17:30 – Desfiles

Malharia Ipanema

Alê Baeza

Itamar Terra

18:00 – Show

Apresentação do cantor nigeriano Kelvidon

19:30 – Desfiles

Bella Joias

Hope

Ferretti

21:00 – Desfiles

Hush Brasil

Louback Couture

20 de outubro | Domingo

14:30 – Mesa Redonda

‘A importância da inclusão no mundo da moda’

Participantes:

Flávio Pereira dos Santos, Secretário da Pessoa com Deficiência do DF

Janaína Parente, Presidente do Ápice Down

Aline Olica, Atleta Paraolímpica e modelo

Sarah Martins, Presidente do Instituto Criar Mulher

Moderadora:

Bernardeth Martins, CEO Grupo Cirandinha

16:30 – Desfile

Grupo Cirandinha

17:30 – Tarde de autógrafos

Livro “Ezechias Heringer – O desbravador”

escrito por Quelvia Heringer

18:00 – Desfiles

Grand Style

L’Avière

MB Modas

19:30 – Desfiles

Isabele Noivas

Outubro Rosa

Africanidades e Sustentabilidade

20:30 – Show Apresentação da banda Batalá

Serviço:

Brasília Trends Fashion Week

Evento para convidados: 17 de outubro de 2024

Aberto ao público: 18 a 20 de outubro de 2024

Horário: 14h às 22h

Local: Dúnia City Hall - SHIS QI 15 Lote J/K Lago Sul - Lago Sul, Brasília - DF

Evento gratuito mediante retirada de ingresso pelo Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível.

Transporte gratuito, oferecido pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), fazendo percurso Rodoviária/Dúnia/Rodoviária.

A saída dos ônibus para o evento no Dúnia City Hall será do estacionamento do Sesi Lab ao lado da Rodoviária

Horários dos dias 18 e 19/10 (Sexta e Sábado)

Rodoviária-Dúnia-Rodoviária

12:30

14:00

15:00

16:30

18:00

19:30

21:00

22:30

Dia 20/10 (Domingo) a definir. Para mais informações, acessar as redes sociais do evento.

*Estagiária sob supervisão de Terra Thaís