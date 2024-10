Funcionário que facilitou entrada de atirador em bar é solto

O funcionário do Puxadinho Gastrobar, 28 anos, que facilitou a entrada de Felype Barbosa da Silva, 27, no estabelecimento, foi solto na tarde desta terça-feira (15/10) em audiência de custódia. Ele havia sido preso em flagrante por ter permitido a entrada do autor dos disparos sem fazer revista, conforme revelaram as imagens das câmeras de segurança do local. Dessa forma, foi autuado como partícipe no homicídio consumado e nos cinco homicídios tentados. A informação sobre a soltura foi dada ao Correio pelo delegado adjunto da 29ª DP, Sérgio Bautzer.



O trabalhador vai responder em liberdade sob medidas cautelares, o que significa que não pode mudar de endereço, deve comparecer a todos os atos do processos, não pode frequentar o local do crime nem sair do DF por mais de 30 dias. Felype Barbosa da Silva, autor dos disparos, deve passar por audiência de custódia entre hoje e amanhã (16).

Prisão do atirador

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), Felype foi localizado nas proximidades da divisa entre Valparaíso (GO) e Santa Maria. Ele foi preso e encaminhado à29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).Além dele, outro homem também foi detido, suspeito de ajudar na tentativa de fuga do suspeito. O homem prestou depoimento e foi liberado pela polícia por volta das 23h.