Puxadinho Gastrobar se manifesta sobre tiroteio e morte de segurança

Segurança morre ao ser atingido por disparo de arma de fogo, no Puxadinho Bar, no Riacho Fundo II - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A empresa Costa e Alves Bar e Restaurante, responsável pelo Puxadinho Gastrobar, se manifestou sobre o tiroteio e morte ocorridos nas dependências do estabelecimento na noite de domingo (13/10). Em nota publicada nas redes sociais, a empresa ressaltou que repudia todo ato de violência, visto que preza pela segurança do espaço e de seus frequentadores. Além disso, informou que está colaborando e prestando todas as informações necessárias aos órgãos competentes.

Segundo o pronunciamento, "um cliente completamente alterado efetuou disparos que culminou no falecimento de um prestador de serviço no local, bem como em ferimentos de clientes, inclusive uma criança". A equipe de segurança, segundo a empresa, é terceirizada. "Durante os anos de funcionamento, nunca ocorreu qualquer ato de violência dentro do estabelecimento, que preza pela segurança, e de outro lado, a alegria e diversão de todos os seus clientes", completou.

Crime

Na noite de domingo, o segurança Jorny Thiago Abreu, de 23 anos, foi morto no Puxadinho Gastrobar ao tentar impedir um cliente de sair do local sem pagar a conta. Um menino, 10, também foi baleado com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Base (HBDF). O caso ocorreu no Riacho Fundo II.

Testemunhas disseram que outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Recanto das Emas, conforme informações da Polícia Militar. Em nota, a PCDF afirmou que quatro mulheres ficaram feridas. Elas têm 19, 20 e 45 anos. A quarta não teve idade identificada. Uma delas, atingida nas costas, é mãe da criança de 10 anos que está na UTI.

Conforme a PMDF, o suspeito ainda não foi identificado e buscas estão sendo realizadas para localizar o criminoso. Testemunhas informaram que o suspeito dos disparos vestia roupas pretas e fugiu a pé em direção ao Recanto das Emas. As equipes da polícia realizaram patrulhamento pelas quadras 800. A Polícia Civil realizou perícia no local e investiga o caso.

Um trabalhador do bar foi preso em flagrante depois que a polícia identificou — pelas câmeras de segurança — que ele permitiu a entrada do autor dos disparos sem fazer a revista. Ele foi autuado como partícipe no homicídio consumado e nos quatro homicídios tentados, por ter faltado com dever de vigilância.

Confira a nota completa do estabelecimento: