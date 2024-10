Suspeito de matar segurança em bar no Riacho Fundo II é preso pela PMDF

O suspeito de disparar tiros em um bar do Riacho Fundo II na noite de domingo (13/11) foi preso, de acordo com nota enviada ao Correio pela Polícia Militar do Distrito Federal. Os tiros mataram o segurança Jorny Thiago Abreu, de 23 anos, e feriram uma criança de 10 anos, internada em estado estável, além de quatro mulheres.

"O criminoso foi localizado nas proximidades da divisa entre Valparaíso e Santa Maria. Além dele, outro homem, possivelmente envolvido na tentativa de fuga, também foi detido", diz a Polícia Militar. A nota ainda informa que os dois estão sendo conduzidos à 29ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Tiroteio

De acordo com investigação da Polícia Civil, o segurança tentou impedir que um cliente saísse do local sem pagar a conta. Em seguida, começaram os disparos.

Leia também: Vídeo registra momento em que ao menos 10 tiros são disparados em bar

Testemunhas informaram que o suspeito dos disparos vestia roupas pretas e que fugiu a pé em direção ao Recanto das Emas.

Um trabalhador do bar foi preso em flagrante por ter permitido a entrada do autor dos disparos sem fazer revista. Foi possível identificar a ação por meio das câmeras de segurança. O funcionário foi autuado como partícipe no homicídio consumado e nos quatro homicídios tentados.

Pronunciamento

A empresa responsável pelo Puxadinho Gastrobar afirmou, em nota publicada nas redes sociais, que repudia todo ato de violência. Além disso, informou que colabora e presta todas as informações aos órgãos competentes.

"Reafirmamos nosso compromisso em reforçar a segurança do local e garantir que tragédias como essa nunca voltem a acontecer. Continuaremos acompanhando de perto a situação e colaborando com as investigações. Nossos sinceros sentimentos a todas as vítimas e seus familiares neste momento tão delicado", finaliza a nota.