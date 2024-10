Prefeito de Planaltina de Goiás promete investir em saúde e infraestrutura

Uma das seis cidades com mais de 100 mil habitantes da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (RME), de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Planaltina de Goiás foi a escolhida para fechar a série de reportagens do Correio Braziliense com os planos dos prefeitos eleitos em cinco dos seis maiores colégios eleitorais entre os municípios que compõem esse conjunto.

Reeleito para comandar Planaltina pelos próximos quatro anos, com 33.748 (69,78%) dos votos válidos, o delegado Cristiomário (PP) tem planos para consolidar o progresso em todas as áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. "Além disso, vou fortalecer o desenvolvimento econômico, para gerar mais empregos e oportunidades. Minha gestão será marcada pela eficiência e transparência", garantiu.

Sobre a saúde, uma das prioridades, o prefeito afirmou que vai continuar investindo na modernização das unidades e ampliar o atendimento, focando na atenção primária, para evitar que casos simples se agravem. "Também queremos atrair mais especialistas e assegurar que as farmácias municipais estejam sempre abastecidas. Outro ponto essencial é fortalecer parcerias com os governos estadual e federal, melhorando a gestão e otimizando os recursos disponíveis", detalhou.

Cristiomário pretende construir um novo hospital em Planaltina de Goiás. "Ele estará totalmente equipado, o que ampliará significativamente nossa capacidade de atendimento", pontuou. "Também vou concluir dois novos 'postinhos' nos bairros Imigrantes e São Francisco, garantindo maior acesso aos serviços básicos de saúde", acrescentou o gestor.

Parceria sólida

Durante o período de campanha, o prefeito sofreu um acidente na DF-128, principal acesso entre Planaltina e o DF. uma via considerada perigosa. Questionado se pretende conversar com o GDF para buscar alguma parceria para mudar essa realidade, ele acenou positivamente.

"A segurança na DF-128 é uma preocupação real para todos. Pretendo reforçar o diálogo com o governador Ibaneis Rocha, para buscar uma solução integrada que contemple a duplicação da via, a instalação de iluminação adequada e redutores de velocidade", ressaltou. A ideia, de acordo com ele, é trabalhar por uma parceria sólida, com o objetivo de garantir uma estrada segura para os moradores e para quem transita pela região.

Além disso, o prefeito reeleito destacou que há uma série de projetos importantes em andamento, que serão entregues até o fim do seu mandato, em 2028. "Entre eles está o anel viário leste, que melhorará a mobilidade e desafogará o trânsito na região", comentou. "Na área da educação, está em andamento a construção de novos colégios na quadra 14 do Setor Norte e na Quadra 3 do Setor Oeste, oferecendo mais vagas e infraestrutura de qualidade para os estudantes", ressaltou Cristiomário.

Ao responder ao último questionamento feito a todos os entrevistados durante a série, o prefeito afirmou que a relação entre Planaltina de Goiás e o Distrito Federal é estratégica para a cidade da Região Metropolitana. "Pretendo manter um diálogo constante com o GDF para resolver questões de infraestrutura e mobilidade, como a DF-128, e ampliar parcerias nas áreas de saúde e segurança pública", observou. "Juntos, podemos desenvolver projetos que beneficiem Planaltina, assim como todos os municípios do Entorno", avaliou o progressista.