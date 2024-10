GDF avalia inundações e apresenta medidas para sanar problemas

O Governo do Distrito Federal avaliou nesta quinta-feira (17/10) as recentes inundações na cidade, e apresentou as medidas adotadas para enfrentar o grande volume de chuvas previsto, durante uma coletiva de imprensa com a participação dos secretários de Comunicação, Weligton Moraes, e de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, além dos diretores da Novacap, Hamilton Filho e Fernando Leite.

Segundo Casimiro, todas as obras em andamento estão sendo planejadas com foco em sistemas eficientes de drenagem. “O governo está atento às mudanças climáticas e à necessidade de preparar a cidade para esses eventos”, afirmou. Ele também destacou que ações estão sendo realizadas em várias regiões.

No Sol Nascente, o sistema de drenagem para captação de águas pluviais já foi concluído. No entanto, as obras de pavimentação das ruas foram paralisadas devido às chuvas, que dificultam o processo. Na Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires, as obras do sistema de drenagem ainda estão em fase de conclusão. Casimiro explicou, durante a coletiva, que acelerar as obras poderia causar grandes transtornos aos moradores da região, justificando a necessidade de um ritmo mais controlado.

Hamilton Filho, diretor técnico da Novacap, explicou que, apesar de o programa Drena DF já ter passado pelas quadras na altura da 2 Norte, a obra precisa ser finalizada por completo para que o sistema funcione corretamente. “Enquanto não colocarmos essa nova rede em operação, vamos continuar enfrentando problemas nessa região, com toda a água que desce da área do estádio e do Setor de Rádio e TV Norte. Precisamos ativar esse sistema para captar a água da chuva, e nossa previsão é que isso ocorra em dezembro ou janeiro”, completou Casimiro. De acordo com Hamilton, ainda falta a escavação de 185 metros de solo rígido entre as avenidas L2 e L4, que está em fase de conclusão.

As autoridades também esclareceram que, de janeiro até agora, as equipes da Novacap já limparam mais de 540 quilômetros de rede de drenagem e 22 mil bocas de lobo. “A manutenção de bocas de lobo e bueiros no DF, antes feita manualmente, agora utiliza tecnologia moderna com 12 caminhões equipados com sistemas de sucção e hidrojato, resultado de um contrato de R$ 45 milhões. Os caminhões removem o material acumulado, que é transportado para descarte adequado, e limpam a área com um potente jato de água, filtrando o líquido e devolvendo-o à rede. Esse processo agiliza o serviço, tornando-o mais eficiente e reduzindo o tempo de obstrução e alagamentos nas áreas afetadas”, esclareceu Fernando Leite, diretor-presidente da Novacap.