Preso que usou lençóis para fugir de hospital é recapturado no Sol Nascente

O preso que fugiu do Hospital Regional do Paranoá foi recapturado pela Polícia Penal na noite desta quinta-feira (17/10). Hanierlison Costa Rabelo, 34 anos, estava internado na unidade para tratar uma inflamação no braço e, na madrugada de domingo (13/10), utilizou lençóis para se pendurar para fora da janela do último andar.

Hanierlison cumpre pena por crimes sexuais, roubo e furto e foi transferido do presídio onde estava, na Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I), para o hospital. Nesta noite, o Núcleo de Recaptura da Polícia Penal do DF recebeu informações de que o detento pretendia deixar o Distrito Federal na noite desta quinta-feira.

A partir dessas informações, a equipe intensificou o monitoramento e conseguiu recapturar o criminoso dentro de um carro com familiares, na região do Sol Nascente. O custodiado foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia.