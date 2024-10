Feira das Mulheres Rurais Empreendedoras começa nesta sexta (18/10)

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres Rurais e, para celebrar essa data, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), junto com o Boulevard Shopping Brasília se uniram para realizar a Feira de Mulheres Rurais Empreendedoras. O evento acontece no shopping, na sexta-feira (18/10) e no sábado (19/10), das 10h às 22h.

A feira contará com a participação de mais de 20 produtoras rurais de diversas regiões do Distrito Federal. Os visitantes poderão adquirir produtos artesanais como bolos, panificados, doces, geleias, biscoitos, cafés e plantas ornamentais, todos produzidos por empreendedoras e trabalhadoras rurais atendidas pela Emater-DF.



Segundo a diretora-executiva da Emater-DF, Loiselene Trindade, a iniciativa permite que as mulheres exponham e comercializem seus produtos, promovendo o contato direto com o consumidor final. “Além disso, contribui para a inclusão socioprodutiva, valorização e empoderamento dessas produtoras, que muitas vezes permanecem invisíveis nas áreas rurais e lutam pelo sustento de suas famílias e pela geração de renda”, ressalta.



“Temos observado e incentivado cada vez mais o empreendedorismo feminino. A feira é uma forma de homenagear e valorizar esse trabalho. Essas mulheres desempenham um papel fundamental na agricultura, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, na gestão dos recursos naturais, na liderança no campo e em ações comunitárias”, acrescenta Loiselene.

“O Boulevard Shopping tem um compromisso contínuo com projetos que promovem impacto social e ambiental positivo. Apoiamos ações que valorizam o empreendedorismo feminino e a produção local, como a Feira de Mulheres Rurais Empreendedoras, pois acreditamos na importância de abrir espaço para iniciativas que transformam vidas e fortalecem a economia regional”, pontua Luana Citon, gerente de marketing.