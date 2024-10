Áreas de Planaltina (DF) ficarão sem energia nesta quinta-feira (17/10)

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

Algumas áreas de Planaltina (DF) terão a energia desligada, nesta quinta-feira (17/10), para manutenção da rede elétrica. As interrupções ocorrerão das 9h às 15h no Núcleo Rural Santos Dumont, Chácaras 132, 133, 134 e 135. Também haverá suspensões para esse fornecimento no Condomínio Mestre D’Armas, das 9h às 12h, e na Estância Mestre D’Armas, onde ocorrerá poda de árvores das 9h às 11h.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer falta de energia em algumas regiões sem comunicação prévia.

Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

*Com informações da Agência Brasília