Nos Jardins Mangueiral, ipê-branco floresce sem perder as folhas verdes

Os ipês perdem todas as folhas na época de floração, quando ficam completamente brancos. Ter folhas e flores ao mesmo tempo é algo incomum. No entanto, um exemplar do ipê-branco nos Jardins Mangueiral fugiu à regra e proporcionou uma situação inusitada e rara. A árvore contrasta o verde com o branco.

A floração do ipê-branco é intensa e dura poucos dias, pois a árvore precisa retomar a produção de folhas para realizar a fotossíntese e se nutrir. Para economizar energia, as plantas descartam as folhas e florescem para atrair polinizadores.

De acordo com o engenheiro florestal Tiago Alencar de Araujo, do Departamento de Parques e Jardins da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), o ipê, assim como todos os seres vivos, produz hormônios. Um deles é responsável pela queda de folhas, e outro, pela floração. Um atua antes e o outro depois, dificilmente juntos.

Segundo o especialista, o fenômeno pode estar ligado a aspectos externos — no caso, a mudanças de temperaturas e condições climáticas, com o período mais extenso de seca e o atraso nas chuvas. Tiago não acredita que a árvore esteja com algum problema de saúde, apenas com uma momentânea alteração hormonal. Conforme ele explica, essa condição de flores e folhas ao mesmo tempo é mais relacionada aos ipês-rosa.

