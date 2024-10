Adolescente estuprada ao descer de ônibus no DF relata momentos de terror

A adolescente de 16 anos vítima de estupro após descer de um ônibus em uma parada na EPTG relatou à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) os momentos de terror que viveu no dia do crime, em 19 de setembro, próximo à residência oficial de Águas Claras.

De acordo com o depoimento, a jovem foi obrigada a praticar sexo oral e vaginal com o agressor. O ataque aconteceu enquanto ela tentava atravessar uma passarela de pedestres sobre a via. O criminoso fez uma pergunta para a vítima, que respondeu. Logo após, quando a adolescente seguia, o homem a arrastou pelos cabelos e a levou para uma área de mata. O suspeito, de 19 anos, foi preso na noite de terça-feira (15/10), na Cidade Estrutural, quando chegava à casa de familiares.

“Perguntei à vítima quanto tempo o crime durou, e ela respondeu que foi uma eternidade, que não sabia ao certo. Contou que só conseguia rezar para que acabasse logo. Acreditamos que, se ele não tivesse sido identificado e preso tão rapidamente, teria cometido outros estupros”, afirmou o delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), Pablo Aguiar.

O acusado, casado, possui antecedentes criminais, incluindo três registros por infrações relacionadas à Lei Maria da Penha e um por receptação culposa. Ao ser preso, inicialmente negou o crime, mas, após ser reconhecido pela vítima nesta quarta-feira (16/10), alegou que o ato foi consensual, afirmando que a jovem o teria chamado de “bonitinho”.

A prisão foi possível graças às imagens das câmeras de segurança do ônibus, que mostraram a vítima e o agressor no veículo. Após descerem, o criminoso seguiu a jovem. Depois de cometer o crime e libertá-la, ele embarcou em outro ônibus com destino à Cidade Estrutural.

O crime

O suspeito estava dentro do mesmo ônibus que a jovem e desceu no mesmo ponto. Logo em seguida, o homem a abordou e agarrou a vítima por trás a vítima, que foi arrastada pelos cabelos quando cruzava a passarela e caminhava em direção a Vicente Pires, onde sua avó a esperava.

A reportagem apurou que a vítima reconheceu o suspeito, após os investigadores mostrarem a foto do acusado. Imagens do circuito interno do ônibus ajudaram os policiais a localizar o homem, que foi detido na Estrutural após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra ele.

O suspeito, após cometer o crime, liberou a adolescente na parada de ônibus da região. A vítima correu em direção a Vicente Pires e conseguiu se encontrar com a avó, que prontamente acionou as polícias Civil e Militar do Distrito Federal.