Preso suspeito de estuprar adolescente de 16 anos após descer de ônibus

Policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prenderam nesta terça-feira (15/10) um homem de 19 anos suspeito de violentar sexualmente uma adolescente de 16 anos, após a vítima descer do ônibus em uma parada na EPTG. O crime ocorreu em 19 de setembro.

O caso foi mostrado pelo Correio. O suspeito estava dentro do mesmo ônibus que a jovem e desceu no mesmo ponto. Logo em seguida, o homem a abordou e agarrou por trás a vítima, que foi arrastada pelos cabelos quando cruzava a passarela e caminhava em direção a Vicente Pires, onde sua avó a esperava.

A reportagem apurou que a vítima reconheceu o suspeito, após os investigadores mostrarem a foto do acusado. Imagens do circuito interno do ônibus ajudaram os policiais a localizar o homem.

O suspeito, após cometer o crime, liberou a adolescente na parada de ônibus da região. A vítima correu em direção a Vicente Pires e conseguiu se encontrar com a avó, que prontamente acionou as polícias Civil e Militar do Distrito Federal.